فن ومشاهير

عبادي الجوهر وحسين الجسمي بحفل ضخم في الرياض 23 سبتمبر الجاري

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن عبادي الجوهر وحسين الجسمي بحفل ضخم في الرياض 23 سبتمبر الجاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيي المطرب عبادي الجوهر حفلا غنائيا ضخما، وذلك بمركز الملك فهد الثقافي في الرياض بالمملكة العربية ضمن فعاليات "حفلات اليوم الوطني"، يوم الاثنين 23 سبتمبر الجاري ، و يشارك عبادي الحفل المطرب حسين الجسمي وذلك بحضور عدد كبير من محبي و عشاقي النجمين .

يذكر أن عبادى الجوهر الذي يمتلك شعبية جارفة بالوطن العربي هو ملحن ومغني سعودي ،  و تعلم عبادي العزف وهو في سن الثانية عشرة حيث كان يعزف 7 ساعات متواصلة يوميا .

Advertisements

في عام 1970 بدأ في التلحين لنفسه بداية بأغنية أحبها، ثم سافر إلى القاهرة عام 71 لتسجيل أغنية من ألحانه وهي بعنوان كأنك حبيبي من كلمات الأمير بدر بن عبد المحسن .

وقد قدم عبادي الجوهر عددا كبيرا من أهم وأشهر الاغاني الناجحة و التى يتفاعل معها جمهوره دائما مثل "خلاص ارجع" و"لا سفر" و"يا شوق" و"فى بعدك" و"اجهلك ولى سنين اتخيلك" و"تبى تعرف فى قلبى وش مكانك" وغيرها.


عبادي والجسمي

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبادي الجوهر وحسين الجسمي بحفل ضخم في الرياض 23 سبتمبر الجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا