شكرا لقرائتكم خبر عن عبادي الجوهر وحسين الجسمي بحفل ضخم في الرياض 23 سبتمبر الجاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيي المطرب عبادي الجوهر حفلا غنائيا ضخما، وذلك بمركز الملك فهد الثقافي في الرياض بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات "حفلات اليوم الوطني"، يوم الاثنين 23 سبتمبر الجاري ، و يشارك عبادي الحفل المطرب حسين الجسمي وذلك بحضور عدد كبير من محبي و عشاقي النجمين .

يذكر أن عبادى الجوهر الذي يمتلك شعبية جارفة بالوطن العربي هو ملحن ومغني سعودي ، و تعلم عبادي العزف وهو في سن الثانية عشرة حيث كان يعزف 7 ساعات متواصلة يوميا .

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في عام 1970 بدأ في التلحين لنفسه بداية بأغنية أحبها، ثم سافر إلى القاهرة عام 71 لتسجيل أغنية من ألحانه وهي بعنوان كأنك حبيبي من كلمات الأمير بدر بن عبد المحسن .

وقد قدم عبادي الجوهر عددا كبيرا من أهم وأشهر الاغاني الناجحة و التى يتفاعل معها جمهوره دائما مثل "خلاص ارجع" و"لا سفر" و"يا شوق" و"فى بعدك" و"اجهلك ولى سنين اتخيلك" و"تبى تعرف فى قلبى وش مكانك" وغيرها.