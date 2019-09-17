شكرا لقرائتكم خبر عن "ابن البلد" أحمد مكى يتوسط أطفالا فى صورة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان أحمد مكى، صورة جديد له، عبر حسابه الشخصى بموقع الصور الشهير انستجرام، وهو يتوسط عدد كبير من الأطفال الذى رجح الكثيرون فى التعليقات أنهم من أطفال المنطقة التى يعيش فيها مكى.

ويشتهر مكى بالتواصل الدائم مع أصدقائه القدامى، وبالتقرب بشكل مستمر مع أبناء منطقته التى تربي ونشأ فيها، والتى دائماً ما يذكرها فى أغانيه التى يطرحها.

ومن المقرر أن يطرح مكى الفترة المقبلة أغنية راب جديدة، بالتعاون مع الرابر المغربي "البنج"، والتى بدأ العمل عليها فى يوليو الماضى.