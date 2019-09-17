شكرا لقرائتكم خبر عن مينا عطا ضيف حفل فرقة ألحان الشرق الموسيقية بمسرح الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى يوم السبت، 28 سبتمبرالجارى، فرقة ألحان الشرق الموسيقية حفلاً غنائيا بقيادة الدكتورة منال عفيفي ضمن حفلات صيف على مسرح الجمهورية بالقاهرة، ويحل المطرب مينا عطا ضيفًا على الحفل.

كما يستعد مينا لتسجيل أغنية جديدة سينجل، ولكنه لم يحدد اسمها حتى الآن، وهى من كلمات هشام صادق، وتوزيع محمد شفيق، ومقرر أن يتم تسجليها فى الأيام المقبلة.

وشاركت الفنانة راندا البحيرى فى أغنية فيديو كليب جديدة يحمل عنوان "أحلى حياة" ويشاركها الغناء المطرب مينا عطا، ورنا سماحة وهايدي موسي، وهى من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان محمد الصاوي، وتوزيع أسامة الهندى، وإخراج مرقص عادل، ومن المقرر أن يتم طرحه في الأيام المقبلة.

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من ناحية أخرى يقدم مينا عطا مع رنا سماحة برنامج "باب الغنا" يذاع على راديو "9090"، ويقوم باستضافة نجوم الغناء.

يذكرأن مينا عطا احتفل بعيد زواجه الأول، برسالة رومانسية ، قائلا " سنة جواز علينا مع انى حاسس ان فرحنا كان امبارح والله، كل سنة وانتى معايا و فى ضهرى فى الوحش قبل الحلو، كل سنة وانتى رقم واحد support ليا، و كل سنة وانتى مستحملانى و شيلانى ومجننك، بحبك أوى"

جدير بالذكر أن آخر أعمال مينا عطا هى كليب بعنوان "عنقود العنب" على "يوتيوب"، الكليب من كلمات أحمد راشد وألحان محمد رحيم وتوزيع كريم عبد الوهاب ومحمد رحيم ومن إخراج نبيل مكاوى ومرقس عادل.