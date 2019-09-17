شكرا لقرائتكم خبر عن "أبو" يغنى "حبيبى يا ليل" فى حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الفنان أبو فى وضع اللمسات النهائية لأغنية حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى الدولى فى دورته الثالثة والتى ستقام فى الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر الحالى بمدينة الجونة بالبحر الأحمر، والأغنية تحمل اسم "حبيبى يا ليل"، كلمات وألحان "أبو"، وتوزيع روبرت كمال، لتكون ثانى تعاون له مع المهرجان بعد أغنية "3 دقات" التى حققت نجاحاً كبيراً.

وقال أبو فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن مهرجان الجونة أصبح واحداً من أهم الأحداث الفنية والثقافية فى مصر، والمشاركة به تتماشى مع رغبته الدائمة فى تقديم محتوى فنى قوى ومختلف، مضيفاً أن حضور ومشاركة فنانين عالميين للمهرجان يؤكد أنه أصبح له صدى كبير خارج مصر، ودور هام فى دعم السياحة بمنطقة البحر الأحمر، لافتاً أن مشاركته بالمهرجان هذا العام جاءت بناء على طلب من عمرو منسى الرئيس التنفيذى لمهرجان الجونة، لإعداد أغنية خاصة بحفل الختام".



أبو

وأضاف أبو أن أفلام السينما تحكى قصص جميلة، وأنه يعشق تقديم الحكايات من خلال الأغانى والموسيقى، مشيراً أن ذلك السبب بأن تكون أغنية ختام مهرجان الجونة عن قصة حب لكن بشكل مختلف وتتناسب مع طبيعة مهرجان الجونة السينمائى.

وكان أبو قد احتفل الشهر الماضى بإطلاق أحدث أغنياته "عيش يا قلبى"، خلال مؤتمر صحفى، وحملت الأغنية الطابع المبهج الذى يميز أغنيات الفنان "أبو"، وتم تصويرها فى مدينة صور اللبنانية بمناظرها الخلابة، وبمشاركة الفنان اللبنانى المسرحى رفيق على أحمد، والفنانة وملكة جمال لبنان فاليرى أبو شقرا، وأخرجها فادى حداد.