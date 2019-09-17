شاهدوا ممثلة عالمية من أصل أردني تتعرى في حوض السباحة وتعبر عن رغبتها في التحرّر

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 08:52 مساءً - حاولت الممثلة ومقدمة البرامج البريطانية من جذور أردنية ناديا صوالحة التعبير عن حبها لنفسها وعن رغبتها في التحرّر من خلال التعري أمام الكاميرا ونشر صورها.
وشاركت ناديا صوالحة متابعيها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مجموعة من الصور داخل حوض السباحة وهي عارية تماماً ومن دون ملابس، وعلَّقت قائلة: “مستوى جديد في الثقة بجسدي .. لا أستطيع التصديق أنني سبحت عاريةً تمامًا في حوض للسباحة اليوم.. لم يحدث ذلك من قبل”.
وأعربت ناديا صوالحة عن سعادتها لهذه الخطوة رغم أنها كادت تغرق بحثا عن ملابس السباحة، لكنها ستقدم على مرحلة أكثر جرأة في الصيف المقبل، وطرحت سؤالاً على متابعيها :”هل تفضلون الموت على التعري؟”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.