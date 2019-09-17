معتصم النهار يتسبّب بأزمة لإنجي علي مُجددًا.. ماذا حدث؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تسبّب فيديو نشرته الإعلامية المصرية إنجي علي بجدل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مصافحتها الممثل السّوري معتصم النهار على هامش حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية.

فقد استقبلت إنجي الفنان السّوري الذي كان بصحبة زوجته واحتضنته، وأعربت عن سعادتها البالغة لرؤيته في مصر بالقول: "معرفش إنك في مصر... وحشتني جدًا"، موجهةً حديثها لزوجته، بقولها: "أنا بموت في زوجك... بعشقه... ويوم ما شوفته حضنته حضن، من كام شهر، والناس انتقدوني.. بحس إنه عشرة سنين طويلة".

هذا الفيديو عرّض الإعلامية المصرية لانتقادات عدة بسبب سلوكها الذي وصفه البعض بـ"المبالغ فيه"، تجاه معتصم النهار، مما اضطرها لحذف مقطع الفيديو، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لتعيد نشره، من خلال حذف الحديث الذي دار معهما، ليحل مكانه تتر أغنية مسلسل "خمسة ونص" الذي شارك فيه معتصم في شهر رمضان الماضي.

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وكانت إنجي علي تعرّضت لانتقادات عدة بسبب مقطع فيديو نشرته وهي تقوم بتقبيل واحتضان معتصم النهار من قبل، خلال استضافتها له في برنامجها الإذاعي "أسرار النجوم"، وبسبب التعليقات القاسية والانتقادات حذفت الفيديو أيضًا.