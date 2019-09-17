شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خناقة صور بنتيه.. كريم فهمى يحجب وجه زوجته فى صورة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالرغم من انتهاء المشاجرة التى خاضها الفنان كريم فهمى مع إحدى متابعاته منذ أيام، بسبب صورة بناته، إلا أنه قرر أن يستكمل "الخناقة" بصورة جديدة نشرها منذ قليل عبر حسابه الشخصى لزوجته يحجب وجهها بوضع ايموشن " قلب".



صورة كريم فهمى مع زوجته

بدأت الخناقة أول أمس، بعد أن كتبت إحدى متابعات فهمى تعليق تتهكم فيه على الطريقة التى حجب فيها وجه أطفاله بشكل غير لائق مهاجمة الأطفال الذين ظهروا بجوار والدتهما ووالدتهما فى فرح الفنان أحمد فهمى، وسرعان ما رد والدهما "كريم فهمى" عليها بشكل دفاعى عن أطفاله، وهو ما جذب انتباه الكثيرين على الصورة.

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صورة أطفال كريم فهمى

ولم تمر ساعات حتى تم حذف التعليق الخاص بالفتاة التى هاجمت الأطفال ورد كريم فهمى عليها، وسرعان ما شارك فى الخناقة الفنان أحمد فهمى الذى كتب تعليق على الصورة يهاجم الفتاة التى بدأت المشاجرة بشكل هجومى غير لائق مضيفاً بعض السباب الموجه للفتاة.

ونشر كريم فهمى منذ قليل صورة عبر حسابه الشخصى بصحبه زوجته وهو حاجب وجهها عن متابعيها بإيموشن "قلب"، وكتب معلقاً " حد ليه شوق في حاجه ؟، مساء الفل على المحترمين ولاد الناس المتربية".