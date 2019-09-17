" آيرث برودكش " تحذر من التعاقد المباشر مع الفنان محمد الشرنوبى دون الرجوع اليها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت شركة آيرث برودكش، ممثلى الشركات العاملة فى المجال الفنى والدعائى والإعلامى من مغبة التعاقد المباشر مع الفنان محمد الشرنوبى، دون الرجوع الى الشركة و التعاقد المباشر معها .
وأضافت شركة آيرث برودكش فى بيان تحذيرى لها ، أنها هى الوكيل الحصرى لإدارة أعمال الفنان فى كافة المجالات الفنية وفقا للتعاقد المبرم فيما بين الشركة و الفنان المؤرخ 1 سبتمبر 2019 ، مشيرة الى أنه نما الى علم الشركة وجود مفاوضات مباشرة بين الفنان محمد الشرنوبى ، و بعض جهات الانتاج الفنى و هو الأمر الذى يعد مخالفة قانونية جسيمة وفقا للتعاقد المبرم بين الشركة و الفنان .
وقال بيان صادر عن الشركة ، وجب تنبيه الكافة للعلم و التحذير من مغبة التفاوض أو التعاقد أو الاتفاق المباشر مع الفنان محمد الشرنوبى ، و ما سيترتب على ذلك من آثار ونشوء مسئوليات قانونية حال مخالفة ذلك "، معبرة عن ترحيبها بكافة الجهات الراغبة فى التعاقد على أعمال الفنان و عليها التواصل مباشرة مع الشركة و ممثليها وفقا للمدون ادناه .
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