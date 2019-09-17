شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. هالزى "راقصة بالية" فى فيديو كليب جديد والتصوير بلوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت النجمة العالمية هالزى أن يكون تواجدها على الساحة الغنائية خلال هذه الفترة تواجد قوى وواضح، فبعد أيام من إطلاقها أغنيتها السينجل الجديدة " Graveyard " والتى حققت نجاحا ملحوظا بين المعنيين بالموسيقى والغناء، شوهدت هالزى ذات الـ( 24 عاما ) وهى تصور كليبها الجديد فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وظهرت هالزى وكأنها راقصة بالية، وحسب موقع جاست جيرد أن الكليب خاص بأغنيتها التى الطقتها مؤخرا "Graveyard".

يذكر أن النجمة العالمية هالزى تستعد حاليا لإطلاق ألبومها الجديد، وذلك بعد عامين من إطلاق آخر البوم لها وهو Hopeless Fountain Kingdom فى عام 2017، وفقد اختارت النجمة الشابة البالغة من العمر ( 24 عاما ) أن يكون موعد إطلاق ألبومها الجديد " Manic " فى 17 يناير 2020.



هالزي بكواليس التصوير



هالزي خلال تصوير احدي مشاهد الكليب

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من كواليس التصوير في لوس أنجلوس



هالزي خلال التصوير



هالزي