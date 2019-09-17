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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. النجمات يخترن تصميمات عالمية خلال افتتاح فيلم Downton Abbey والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر أمس أبطال فيلم " Downton Abbey " والذى أقيم فى قاعة أليس تالى فى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، فكانت أول الحضور النجمة ميشال دوكرى التى أبهرت العالم بإطلالتها الساحرة حيث اختارت فستانها من مجموعة تصميمات دار أزياء " Giorgio Armani Privé " بينما اختارت مجوهراتها من تصميم " Cartier ".
حضرت أيضا النجمة لورا كارمايكل وتركزت عليها العدسات فور وصولها التى ظهرت على السجادة الحمراء، حيث انتقت فستانها من مجموعة تصميمات دار أزياء " Oscar de la Renta ".
كما حرص الكثير من النجوم أيضا على التواجد بالحفل ومن أبرزهم إليزابيث ماكجفرن وألين ليتش وصوفى ماكشيرا وهيو بونفيل وجيم كارتر وبينيلوبى ويلتون ومايكل فوكس.
الفيلم الجديد مستوحى من المسلسل التليفزيونى الذى يحمل نفس الاسم Downton Abbey ويدور فى عشرينات القرن الماضى، يروى قصة عائلة كراولى، المالك الثرى لما يشبه الفندق فى الريف الإنجليزى فى أوائل القرن العشرين، ويتفاجأ بزيارة من الملك والملكة، حيث يقيمان فى ذلك الفندق.
قبل بدء العرض الخاص للفيلم
من العرض الخاص لفيلم " Downton Abbey "
اطلالة ساحرة علي السجادة الحمراء
قبل عرض الفيلم بقاعة أليس تالي في مدينة نيويورك
قبل عرض الفيلم
قبل عرض الفيلم
قبل العرض
قبل العرض
قبل العرض
قبل العرض
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