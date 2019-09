شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد إطلاق كانى ويست لألبومه الغنائى الجديد Jesus Is King والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر الملايين من محبى وعشاقى النجم العالمى كانى ويست البالغ من العمر ( 42 عاما ) إطلاق ألبومه الغنائى الجديد والذى يحمل اسم " Jesus Is King " والذى وعد ويست أن يكون متنوعا ويحمل الكثير من المفاجآت.

فقد كشف النجم الشهير للمواقع الفنية أنه قرر أن يطلق البومه " Jesus Is King " فى 27 سبتمبر الجارى، وحسب موقع " xllmag " أنه خلال شهر أغسطس الماضى نشرت كيم كاردشيان زوجه كانى ويست صورة لورقة يكتب فيها " Jesus Is King " فى الأعلى و"27 سبتمبر" فى الأسفل وكأنها كانت تريد أن تعلن هى الخبر قبل كاني.

يذكر أن نجم الراب الامريكى كانى ويست بدء مسيرته الفنية فى 1996 وقدم عدد كبير من الاغانى التى حققت نجاح ملحوظ حول العالم، ومن ابرز هذه الاغنيات " mercy " و" Famous " و" can’t tell me nothing " و" runaway "، وغيرهم.