بجلسة تصوير جديدة.. أحلام تروج لبرنامج "The voice"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روجت المطربة الإماراتية أحلام لبرنامج "The voice "، التي تشارك في لجنة تحكيمه، بجلسة تصوير جديدة كشفت عنها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وظهرت أحلام في الصور بإطلالة كلاسيكية، وارتدت ملابس من الكروهات من اللونين الأحمر والأسود، وعلقت على الصور: " جمهوري في كل الوطن العربي، انتظروني في الموسم الخامس من ذا فويس، بتاريخ 21 سبتمبر على شاشة كل العرب mbc".

وحرصت الفنانة أنغام على أن تعلق على الصور قائله: "قمر الملكات".

وأعضاء الموسم الخامس لبرنامج "ذا فويس" هم "محمد حماقي، ونانسي عجرم، وسميرة سعيد".