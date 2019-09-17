أحمد فريد يهنئ شريف مدكور بعيد ميلاده: "أنا محظوظ بصداقتك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: هنأ الفنان أحمد فريد صديقه الإعلامي شريف مدكور بعيد ميلاده الـ47، الموافق اليوم. ونشر فريد صورة تجمعه بشريف، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "أنا محظوظ بصداقتك ووجودك في حياتي، فخور بيك وإصرارك وعزيمتك، إنت فخر لأي حد يعرفك وفخر لبلدك". وتابع فريد: "شريف مدكور الاعلامي المصري ابن البلد العاشق لتراب البلد، بحبك يا صديقي وكل سنه وإنت في سعادة ورضا ونجاح وربنا يزيدك من طاقة حبك للي حواليك ويزيد حب الناس ليك". يذكر أن مدكور يتلقى العلاج الكيماوي من سرطان القولون بعد إجرائه جراحة لاستئصال الورم.

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