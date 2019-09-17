مخرج "ستموت في العشرين" يكشف مواعيد عرضه بـ"الجونة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة

أكد المخرج السوداني أمجد أبو العلاء أن فيلمه "ستموت في العشرين" الحائز على جائزة "أسد المستقبل" كأفضل عمل أول في مهرجان فينسيا السينمائي الدولي، تقام له 3 عروض ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، والمقرر افتتاحها الخميس 19 سبتمبر الحالي.

وقال أبو العلاء في تصريح خاص لـ"الخليج 365"ـ: "لفيلم تحددت لعرضه أيام الجمعة 20 والسبت 21 والأحد 22 سبتمبر، وأستعد حاليا للحضور إلى مصر قادمًا من السودان بعد المشاركة في مهرجان تورنتو السينمائي".

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فيلم "ستموت في العشرين" شارك في قسم "السينما المعاصرة" ضمن فعاليات مهرجان تورنتو السينمائي، ونظرا لتزايد الإقبال على مشاهدته، أقيمت له 4 عروض بدلا من ثلاثة "حسبما كشف المخرج".

الفيلم أول عمل روائي طويل للمخرج أمجد أبو العلاء، وهو مستوحى من رواية "النوم عند قدمي الجبل" للروائي حمور زيادة، وبطولة مصطفى شحاتة، أسما مبارك، محمود السراج، طلال عفيفي، مازن أحمد، بثينة خالد، موسيقى أمين بوحافة ،ديكور رشا خفاجي، مونتاج هبة عثمان ،وشارك في انتاجه من مصر حسام علوان ومحمد حفظي، والنرويجية أنجريد ليل. وتدور أحداث الفيلم في عوالم صوفية، بولاية الجزيرة، بمناطق طيبة الشيخ عبدالباقي وأبوحراز، إذ يولد "مزمل" في قرية سودانية تسيطر عليها أفكار الصوفية، وتصله نبوءة تفيد بأنه سيموت في سن العشرين، فيعيش أيامه في خوف وقلق إلى أن يظهر في حياته سليمان، وهو مصور سينمائي متقدم في العُمر..

فهل سيخرج مزمل من الكابوس الذي أصبح ملازمًا له؟ وكيف سيعيش حياته وهو محاصر بأقاويل عن موته القريب؟