حسين الجسمي ينعي الفنان السوداني صلاح بن البادية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى الفنان حسين الجسمي، الفنان السوداني صلاح بن البادية، الذي توفي اليوم عن عمر يناهز الـ82 عاما، عقب تعرضه لأزمة صحية خلال تواجده في العاصمة الأردنية عمان.

ونشر الجسمي صورة لصلاح، عبر حسابه الرسمي بموقع " تويتر"، وعلق:" خالص التعازي والمواساة لأهلنا وجمهورنا في السودان في وفاة الفنان صلاح بن البادية".

وتابع الجسمي:" نسأل الله له الرحمة والمغفرة وان يصبر أهله وذويه ويلهمهم الصبر والسلوان".

وشارك الفنان الراحل مؤخرًا بالغناء في حفل توقيع اتفاقية الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، والحرية والتغيير في حضور نخبة من الرؤساء والحكام والوزراء العرب والأفارقة والأجانب، وقدم بن البادية بالحفل أغنيته الشهيرة "يلا يا تاريخ تعال"