مطرب أنقذته العناية الإلهية وممثلة والدتها بالعناية المركزة.. أبرز حوادث المشاهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

شهد الوسط الفني مؤخرًا العديد من الحوداث التي تعرض لها عدد من المشاهير، وكان لحوادث السيارات نصيب الأسد، فالبعض أنقذته العناية الإلهية من موت مُحقق والبعض الآخر خرجوا بإصابات بالغة.

ونستعرض بعض من حوادث المشاهير التي تعرضوا لها في الفترة الأخيرة:

دينا عبدالله

تعرضت الفنانة دينا عبدالله، أمس الثلاثاء، لحادث سير بسيارتها مع والدتها على الطريق الصحراوي، وأصيبت بكدمات بسيطة، بينما تعرضت والدتها لكدمات وجروح، وتم نقلها لإحدى المستشفيات، ودخلت العناية المركزة.

إيمي طلعت زكريا

كشفت الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا، عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام" عن تعرضها لحادث سير، ونشرت إيمي صورة سيارتها بعد الحادث، وعلقت على الصورة قائلة: "الحمد لله".

حكيم

حالة من اللغط والجدل أُثيرت حول الفنان حكيم، بعدما تعرض لحادث على طريق السويس، وشارك "حكيم فيديو له قال خلاله:"الحمدلله بفضل العناية الإلهية ودعوات الناس اللي بتحبني خرجت سليم من الحادثة دي، الحمدلله وربنا يحفظ الجميع".

ومن جانبها علقت نقابة المهن الموسيقية على فيديو حكيم مؤكدة في بيان لها: " أن حكيم قد أعلن في ساعة مبكرة أنه لم يتعرض لحادث، وأن سيارته كانت تسير بجانب السيارة التي انقلبت، وأنه قام بتصويرها، فاختلط الأمر على الناس، فظنوا أنه تعرض لحادث".

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وقال طارق مرتضى، المستشار الإعلامي، لنقابة المهن الموسيقية، إن النقابة تعلن ازدراءها ما فعله حكيم بمحاولة افتعال ضجة إعلامية ضاربا بمشاعر محبيه وجماهيره عرض الحائط، ومتناسيا أن نقابة المهن الموسيقية ونقيبها ومجلس الإدارة تحركوا بسرعة للاطمئنان عليه، وطمأنت الجماهير، لأنه أحد نجوم الأغنية المصرية".

وتجاهل "حكيم"، بيان النقابة، ونشر فيديو قال فيه "السلام عليكم، قدر الله وما شاء فعل، عملنا حادثة بالعربية، إحنا كلنا بخير، الحمد لله، السواق بسفيه كدمات وحاجات بسيطة، ودعواتكم، الحمد لله إنها جت على خير".

عاصي الحلاني

أصُيب الفنان اللبناني عاصي الحلاني، عقب سقوطه من فوق ظهر حصانه في مزرعته بلبنان، خلال ممارسة رياضة الفروسية.

أمل رزق

تعرضت لمى كتكت ابنة الفنانة أمل رزق لحادث السير، ونشرت "أمل"، صور من الحادث وعلقت عليها قائلة: "ماكنتش عارفة إن ربنا بيحبني قوى كدة، يا رب إنت كبير وعظيم، حميت بنتي وظهرت الناس على حقيقتها، اللهم لك الحمد، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك". وأصيبت ببعض الجروح في الفك والقدمين وتلقت الإسعافات الأولية والعلاج اللازم داخل المستشفى.

نجل أحمد شيبة

في أغسطس الماضي، تعرض "محمود"، نجل المطرب الشعبي أحمد شيبه لحادث أثناء قيادته سيارته، وذلك خلال عودته من الساحل الشمالي عقب إحياء إحدى حفلاته بـ"سكاي بول".

ونشر "محمود شيبة"، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورًا للحادث وظهر الجانب الأيمن للسيارة متهشمًا تماما، قائلًا: "قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله إنها جت على أد كده، والحمد لله أنا بخير وبطمن كل جمهوري وحبايبي".