مصطفى خاطر يحتفل بـ 6 مليون متابع على "إنستجرام" و سليمان عيد يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: أعرب نجم "مسرح مصر" الفنان مصطفى خاطر عن سعادته بوصل عدد متابعيه لـ 6 مليون متابع، موجها الشكر لجمهوره، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام". ونشر "خاطر" صورة جديدة له وكتب عليها:" شكرًا لـ 6 مليون متابع واحد واحد ... بحبكوا جدًا". Advertisements وعلق الفنان سليمان عيد على الصورة قائلًا:" تستاهل أكتر من كدا بكتييير يا حبيب الملايين". جدير بالذكر أن الفنان مصطفى خاطر شارك رمضان الماضي بمسلسل "طلقة حظ".

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