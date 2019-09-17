طلاق إيشواريا راي وأبهيشيك باتشان... ما مدى صحته؟!

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 07:38 مساءً - يبدو أن شائعات طلاق ثنائي بوليوود آيشواريا راي Aishwarya Rai Bachchan وأبهيشيك باتشان Abhishek Bachchan عادت إلى الواجهة من جديد، خاصة بعد نجاحهما في مواجهة سيل من شائعات الحمل الثاني لإيشواريا راي، إلا أن باتشان لديه مشكلة أخرى للرد على الشائعات، علماً بأنه دائماً ما ينتهي الأمر بإجبار راي وباتشان على تبرير حبهما لبعضهما البعض على وسائل الإعلام مع استمرار ظهور شائعات الانفصال.



حتى بعد كل تلك الصور ومقاطع الفيديو التي نراها على حساب ملكة جمال عالم السابقة ونجمة بوليوود راي، وحساب زوجها الابن الأكبر للنجم أميتاب باتشان على تويتر وإنستقرام، لا ينقطع نشر التعليقات حول الخلافات بينهما واتجاهها للانفصال، والفيديو الأخير خير دليل على ذلك.



وفي مقطع الفيديو الذي أثار بلبلة كبيرة، وجعل متصيدي وسائل التواصل الاجتماعي ينثرون الشائعات حول الانفصال، حيث يظهر باتشان وهو في حالة من الغضب، بينما يسير بجوار زوجته وابنته في المطار، بل ويتجاوزهما وسط الجماهير، دون إبداء الاهتمام لهما.



يُذكر أن شائعات زواج أبهيشيك باتشان وإيشواريا راي المضطرب، تتصدر عناوين الصحف منذ عامين، وهو الأمر الذي اضطر معه باتشان إلى اللجوء لوسائل التواصل الاجتماعي، من خلال تغريدة على تويتر بالقول: "حسنًا.. أعتقد أنني مطلق، شكراً لإخباري! هل ستخبرني عندما أتزوج أيضاً".

إيشواريا راي وأبهيشيك باتشان

وفي مقابلة صحفية، تحدث أبهيشيك، المتزوج منذ اثني عشر عاماً، ولديه ابنة في السابعة من العمر، عن مثل هذه الأخبار، بالقول: "لن أسمح لطرف ثالث بأن يُملي عليَّ كيف ينبغي لنا أن نعيش حياتنا، أعرف كم أحبها وأعرف كم تحبني، فأنا شخصية عامة، ولا يمكنني أن أجعل وسائل الإعلام تتحكم بكل شيء، لن يتم تشكيل حياتي بما تقوله وسائل الإعلام".



مهنياً، شوهدت إيشواريا آخر مرة في فيلم "فاني خان" مع أنيل كابور Anil Kapoor وراجكومار راو Rajkummar Rao، وستظهر بعد ذلك في فيلم Ponniyin Selvan، وهو فيلم مبني على رواية تاميلية كلاسيكية تحمل الاسم نفسه.