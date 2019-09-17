مهموم لمحمد منير تقترب من 3 ملايين مشاهدة

تقترب اغنية النجم الكبير محمد منير باغنية "مهموم" الحاجز 3 ملايين المشاهدة بموقع اليوتيوب. 3 ملايين المشاهدة بموقع اليوتيوب. الأغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان وليد سعد وتوزيع موسيقي احمد ابراهيم.

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