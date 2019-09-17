شاهد.. سامية الطرابلسي بإطلالة جديدة

نشرت الفنانة التونسية سامية الطرابلسي جلسة تصوير جديدة وذلك عبر حسابها بموقع الانستجرام. الانستجرام. ونالت الصور اعجاب الجمهور , وعلق احدهما "ما أجملك يا سامية". احدهما "ما أجملك يا سامية". Advertisements ويشار ان اخر اعمال سامية الطرابلسي فيلم "عيش حياتك" مع النجم سامح حسين.

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