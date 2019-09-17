شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا جديدا بالسعودية

تستعد النجمة شيرين عبد الوهاب لإحياء حفل غنائي جديدة بالسعودية ضمن حفلات اليوم الوطني للسعودية الـ 89، وذلك يوم الاثنين المقبل. للسعودية الـ 89، وذلك يوم الاثنين المقبل. ومن المقرر أن يحضر الحفل عدد كبير من الجمهور. Advertisements ويشار إلى أن آخر أعمال شيرين عبد الوهاب بعنوان "الحب خدعة" والذي حقق نجاحا كبيرا.

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