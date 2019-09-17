تعرف علي حفل هايدي موسي المقبل

تحيي المطربة الشابة هايدي موسي حفلا غنائيا جديدا بمعد الموسيقي العربية وذلك يوم 2 أكتوبر من الشهر المقبل. 2 أكتوبر من الشهر المقبل. ومن المقرر أن يحضر الحفل عدد كبير من الجماهير. ويشار إلى أن آخر أعمال هايدي موسي أغنية "أنا اتعودت" الذي حقق نجاحا كبيرا.

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