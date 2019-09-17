مايا نصري تكشف لـ الوفد دورها في "ريما"

كشفت النجمة مايا نصري، عن شخصيتها في فيلمها الجديد "ريما"، مع المخرج معتز حسام.

وأكدت "نصري" في تصريح خاص لـ "الوفد" أنها تجسد شخصية جديدة لم تقوم بها من قبل، وهي سيدة أعمال في إطار أحداث الفيلم.

وأضافت قائلة: "عندما أعود إلى

مصر، استئنف تصوير باقي مشاهدي في المسلسل، الذي انتهيت من تصوير أكثر من النصف المشاهد في العمل".

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وفيلم "ريما" من بطولة، محمد ثروت ،ومايا نصرى، والطفلة ريم عبد القادر، هالة فاخر، إيهاب فهمى،

فراس سعيد، مها نصار، علاء مرسى، أحمد إمام، آية سليم، منى جمال، بالإضافة الى ظهور بعض النجوم كضيوف شرف هم، صلاح عبد الله، بيومي فؤاد، احمد فتحي، ميدو عادل، ومن تأليف أحمد أنور، و إخراج معتز حسام.

يذكر أن النجمة مايا نصري شاركت سابقًا في بطولة فيلم "قسطي بيوجعني"، مع النجم هاني رمزي.