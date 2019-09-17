"أبو" يضع اللمسات النهائية لأغنية حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الدولي



بدأ الفنان "أبو" في وضع اللمسات النهائية لأغنية حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة والتي ستقام في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر الحالي بمدينة الجونة بالبحر الأحمر. الأغنية التي تحمل اسم "حبيبي يا ليل"، كلمات وألحان "أبو"، وتوزيع روبرت كمال.



ويقول الفنان "أبو": " مهرجان الجونة أصبح واحدا من أهم الأحداث الفنية والثقافية في مصر، والمشاركة به تتماشى مع رغبتي الدائمة في تقديم محتوى فني قوى ومختلف، كما أن حضور ومشاركة فنانين عالميين للمهرجان يؤكد أنه أصبح له صدى كبير خارج مصر، ودور هام في دعم السياحة بمنطقة البحر الأحمر، ومشاركتي بالمهرجان هذا العام جاءت بناء على طلب من