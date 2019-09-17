بالصور.. محمد نور يحتفل يعد ميلاد نحليه على طريقته الخاصة

احتفل الفنان محمد نور بعيد ميلاد نجليه، حيث نشر صورهما عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". وأعرب الفنان محمد نور عن حبه الشديد لهم قائلاً: "انهارده عيد ميلاد علي وعمر كل سنه وأنتو طيبين وبخير ربنا يحفظكم من كل شر ويخليكم ويبارك فيكم ويحفظ اولادكم جميعا". قائلاً: "انهارده عيد ميلاد علي وعمر كل سنه وأنتو طيبين وبخير ربنا يحفظكم من كل شر ويخليكم ويبارك فيكم ويحفظ اولادكم جميعا". يذكر أن الفنان محمد نور أحيا حفلاً غنائياً ضخماً يوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر الماضي، في أحد الفنادق بالتجمع الخامس. Advertisements وقدم محمد نور من خلاله باقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والجديدة.

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