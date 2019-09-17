تفاصيل أحداث فيلم “كيرة والجن 1919”

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت مصادر خاصة لموقعنا عن الخطوط الدرامية العامة لفيلم “كيرة والجن 1919” للمخرج مروان حامد، بطولة النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد عز، والمقرر عرضه في موسم عيد الأضحى من العام المقبل.

تنطلق أحداث الفيلم من عام 1906، حين وقعت حادثة “دنشواي” الشهيرة بين الضباط الإنكليز ومواطنين مصريين، أسفرت عن إعدام 4 فلاحين من أهل قرية “دنشواي”، والحكم على 12 آخرين بالأشغال الشاقة لمدد زمنية مختلفة.

انطلاقاً من هذا الحادث، تبدأ قصة بطلي الفيلم أحمد عبد الحي كيرة وعبد القادر الجن، ويلعب دوريهما كريم عبد العزيز وأحمد عز.

ينتمي “كيرة” إلى فئة الفدائيين المُحاربين للإنكليز، بينما يبيع “عبد القادر” السجائر والمشروبات لجنود الاحتلال، إلا أن حياة الأخير تنقلب، بعد استشهاد والده “شحاتة الجن” في تظاهرة علي يد الإنكليز، ليقرر بعدها الامتناع عن بيع أي منتجات لهم، والانضمام إلى حركة سرية تسمى “اليد السوداء”، وهي حركة مناهضة للاستعمار.

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يبدأ الثنائي باختطاف جنود إنكليز، وتحريض الشعب على مقاومة العدو، عبر طبع المنشورات، التي تُبرز مساوىء الاحتلال. وتستمر الأحداث حتى نصل لثورة 1919، والحديث عن إنجازات قائد الثورة سعد زغلول، وعدد من القيادات السياسية آنذاك.

يذكر أن فيلم “كيرة والجن 1919” من تأليف أحمد مراد، ومن المفترض انطلاق تصويره في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وذلك بعد الاستقرار علي باقي الأبطال واكتمال التحضيرات.