كواليس أزمة خالد النبوي في “منطقة محرمة”

متابعة بتجـــــــــــرد: ما زال مسلسل “منطقة محرمة” للمخرج محمد بكير، والذي يلعب بطولته الفنان خالد النبوي، يواجه المجهول بعد فشل الجهة المنتجة في تسويقه للفضائيات المصرية والعربية.

وكشف مصدر من داخل المسلسل، عن كواليس جديدة من أزمة المسلسل الذي توقف تصويره قبل أشهر عدة. وأكد أن الجهة المنتجة، أخفت عن النبوي، عدم تسويقها لمسلسله أثناء التعاقد معه، وبدأت التصوير أملاً في بيعه بسعر مناسب لأي فضائية مصرية أو عربية، لافتاً إلى أن الفنان فوجىء بعد أن قطع شوطاً من التصوير بعدم وجود جهة عرض، فانتابته حالة من الغضب، وقرر عدم استكمال التصوير.

وأشار المصدر أيضاً إلى بذل جهة الإنتاج جهوداً كبيرة في سبيل تسويق مسلسلها، إلا أن العروض المقدمة إليها جاءت أقل من الكلفة الإنتاجية للمسلسل، فقررت تجميده بشكل نهائي، على أمل حدوث جديد في ما يخص تسويقه.

يشارك في بطولة “منطقة محرمة” أمل بوشوشة ونهى عابدين، وسميرة مقرون وحمزة العيلي ومحسن منصور، وهو من تأليف يوسف حسن يوسف.