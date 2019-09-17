“أبو” يعلن مشاركته بأغنية في ختام “الجونة السينمائي”

متابعة بتجــــــــــرد: أعلن الفنان المصري “أبو” عن تجهيزه لأغنية جديدة بعنوان “حبيبي يا ليل” لتقديمها في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة، المقرر إقامتها في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وأكد “أبو”، في بيان “أن الأغنية من كلماته وألحانه، وتوزيع روبرت كمال، لافتاً إلى أنه سُيقدم الأغنية في أجواء رومانسية، ولكن بشكل مختلف يتماشى مع طبيعة المهرجان”.

وتابع: أعتبر مهرجان الجونة واحداً من أهم الأحداث الفنية والثقافية في مصر، ومشاركتي فيه تتوافق مع رغبتي في تقديم محتوى فني متميز ومختلف، ولذلك حينما أبدى عمرو منسي، الرئيس التنفيذي للمهرجان، رغبته في تقديمي لأغنية هذا العام، لم أتردد على الإطلاق نظراً لاعتزازي بالمهرجان منذ تقديمي لأغنية “3 دقات” مع النجمة يسرا في الدورة الأولى.