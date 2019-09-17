تقليص عقوبة نيمار إلى مباراتين

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد إهانة الحكام وإتهام نظام حكم الفيديو المساعد “بالفضيحة” عقب خروج سان جيرمان من دور لـ16 من دوري الأبطال أمام مانشستر يونايتد الذي حصل على ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة ليفوز 3-1 في باريس ويتأهل.

تقدم سان جيرمان ونيمار بطعن ضد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لـ”UEFA” في حزيران بإيقاف نيمار ثلاث مباريات ووافقت المحكمة على قبوله بشكل جزئي وأعلنت محكمة التحكيم الرياضية اليوم الثلاثاء أنها قلصت عقوبة إيقاف نيمار مهاجم باريس سان جيرمان من ثلاث مباريات أوروبية إلى مباراتين والعودة في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري الأبطال أمام كلوب بروج البلجيكي في 22 تشرين الأول.