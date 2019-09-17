فن ومشاهير

مارادونا يفشل في الإختبار الأول

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متابعة بتجـــــــــــرد: فشل النجم الأرجنتيني دييغو مارادونا في حصد النقاط الثلاثة الأول مع فريقه الجديد خيمناسيا لا بلاتا في الدوري الأرجنتيني بعدما خسر على أرضه أمام حامل اللقب فريق راسينغ الذي استفاد من الأخطاء الدفاعية للفريق المضيف ليخرج فائزاً بنتيجة 1-2.

ووقّع مارادونا منذ أسبوع عقداً لموسم واحد مع خيمناسيا الذي يقبع في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة في 6 مبارايات.

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