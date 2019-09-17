زياد بطرس يثير الجدل بصورته مع حسناء. وجوليا بطرس تعلّق بعد التهنئة

متابعة بتجـــــــــــرد: هل ارتبط الفنان زياد بطرس رسمياً بشابة حسناء؟ إنّه السؤال الّذي طرحه روّاد مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات الماضية بعدما نشر صورة جمعته بإحداهن مع عبارة “وأخيراً”.

وسرعان ما انهالت التعليقات المُهنّئة على حساب زياد بطرس على تطبيق الصور إنستغرام، بعدما اختلطت الأمور على البعض ظناً منهم أنّه أعلن ارتباطه بهذه الطريقة.

لكن زياد بطرس نفى خبر ارتباطه في أحد التعليقات تحت صورته مؤكّداً أن من في الصورة هي صديقته المُقرّبة فقال ” لحظة شوي، سارة رفيقتي وعايشة بدبي ودايماً بتزور لبنان وما بتساقب نلتقي، بس هالمرة زبطت والتقينا وأخدنا صورة وحطينا تحتها للصورة “وأخيراً” التقينا! على كل حال شكراً على كل التهانئ والتمنيات وإلى اللقاء مع صورة جديدة وقصة جديدة. سارة بحبك”.

ويبدو أن اللغط الحاصل على هذه الصورة دفع الفنانة جوليا بطرس إلى الضحك، فعلّقت بوجوهٍ ضاحكة بعد تعليقات التهنئة.