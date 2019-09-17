أحلام سعيدة بصلح نوال الزغبي وإليسا.. وتتهرّب من سؤال عن أصالة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عبرت الفنانة الإماراتية أحلام عن سعادتها للمصالحة التي حصلت بين الفنانتين اللبنانيتين نوال الزغبي وإليسا.

وقالت أحلام في تصريح صحفي: "كتير انبسطت لأجلهما، هما من الفنانات اللواتي يتمتّعن بقلب طيب".

وفي شهر مارس الماضي، أقدمت إليسا على إلغاء متابعة نوال على "إنستغرام"، بعد تصاعد الخلافات بينهما في الفترة الأخيرة، إثر عودة الأخيرة إلى شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات.

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وزادت سجالات نوال وإليسا حدتها في الأشهر الماضية، على إثر تصريح لنوال الزغبي، ردًا على سؤال من هي فنانة روتانا الأولى؛ إذ أكّدت أنها نجوى كرم وليس إليسا، ومن بعدها انتقل الخلاف إلى السوشال ميديا قبل أن يتدخّل سالم الهندي ويرطّب الأجواء، ولتعود وتشتعل الخلافات بين فترة وأخرى.

وعما إذا كانت مواقع التواصل الاجتماعي مسؤولة عن تأجيج خلافها مع الفنانة السّورية أصالة، حاولت أحلام التهرّب من الإجابة بشكل غير مباشر، لكنّها شددت قائلة: "للأسف الشديد مواقع التواصل لها مواقف كبيرة في الإعلام للأسف".

يشار إلى أنّ أحلام قامت بحظر أصالة، والخلاف انتقل من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إلى المقابلات التلفزيونية والصحفية مع الفنانتين.