روبرت داوني جونيور يعود بشخصية Iron man في فيلم "Black Widow"

أعلنت شركة مارفل عن ظهور النجم العالمي الشهير روبرت داوني جونيور بشخصية "آيرون مان" في فيلم مارفل القادم "Black Widow".

فمن المعروف أن شخصية "آيرون مان" قد ودعت عالم مارفل عندما مات في الجزء الأخير من فيلم "Avengers: Endgame" بشكل مؤثر، ولكن من الواضح أن عشاق مارفل الذين لم يقتنعوا بخروج الشخصية من عالم مارفل استطاعوا التأثير على الشركة ليظهر مرة أخرى في الفيلم المشتق "Black Widow".

ومن المعروف أن شخصية "الأرملة السوداء" هي العميلة السرية "ناتاشا رومانوف" التي ولدت عام 1928، وهي واحدة من شخصيات الأبطال الخارقين التي تحظى بشهرة كبيرة، وكان بداية ظهورها عام 2010 في فيلم "Iron Man 2"، وأعقبته بظهور آخر عام 2012 في فيلم "The Avengers"، وتوالى بعد ذلك ظهورها في أفلام شركة "مارفل" المختلفة لكن ليس في فيلم مستقل، إلى أن قررت شركة "مارفل" ظهورها في فيلم مستقل.

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