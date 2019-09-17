باسكال مشعلاني تحتفل بعيد ميلاد ابنها على تويتر

بيروت - لايف ستايل احتفلت المغنية اللبنانية بسكال مشعلاني بعيد ميلاد ابنها ونشرت صورة برفقة ابنها وزوجها علي صفحتها الرسمية على موقع التغريدات "تويتر" وعلقت على الصورة :"كل سنة وانت طيب احبك كثيرا يا بطل.. ربي يحميك". يذكر أن "باسكال"، طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان "اتعذبت كفاية" التي حققت نجاحًا كبيرًا، وتصدرت ترتيب الأغاني في عدد من البرامج الإذاعية.

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