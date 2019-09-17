شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات "ولاد رزق 2" تصل إلى 92 مليون و 800 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد فيلم "ولاد رزق 2" للنجم أحمد عز، يوم أمس الاثنين إيرادات بلغت 304 ألف جنيه فى شباك التذاكر، ليزيد من إجمالى ما حققه الفيلم بعد 40 يوم عرض وتصل ايراداته إلى 92 مليوناً و 804 ألف جنيه، ومن المتوقع أن يستمرالفيلم فى تحقيق الايرادات خلال الأسابيع المقبلة ليصل إلى 100 مليون جنيه لاسيما وأنه سيظل متواجد بالسينمات فى الفترة القادمة.

وطرح الفيلم فى دور العرض يوم 8 سبتمبر الماضى واستطاع كسر العديد من الأرقام القياسية على مستوى شباك التذاكر، بتحقيقه أعلى ايرادات يومى وأسبوعى فى تاريخ السينما المصرية، اضافة إلى وصوله إلى 50 مليون جنيه خلال 9 أيام عرض فقط كأسرع فيلم يصل إلى هذا الرقم، كما يحتل المركز الثانى كأعلى ايرادات فى تاريخ السينما خلف فيلم "الفيل الأزرق 2".

ويشارك فى بطولة "ولاد رزق 2" أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهورعدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسرياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز لمديرها أحمد بدوى، وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.