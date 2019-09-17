شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جوينيث بالترو تتغيب عن حضور عرض مسلسلها The Politician فى لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يروج حاليا النجم العالمي بين بلات لمسلسله الجديد " The Politician " ، حيث حضر العرض الأول للعمل فى لندن بإنجلترا، وظهر النجم البالغ من العمر (25 عاما) بصحبة عدد من نجوم العمل على السجادة الحمراء، وهم زوي داتش ولورا دريفوس ولوسي بوينتون، وكان أبطال العمل محط تركيز عدسات المصورين منذ وصولهم من اللحظة الأولى لمكان العرض، وما لفت الأنظار أن نجمة العمل جوينيث بالترو تغيبت عن حضور عرض المسلسل.

مسلسل "The Politician" شارك فى بطولته عدد كبير من النجوم العالمين ومن أبرزهم جوينيث بالترو وبين بلات وبوب بالابان ولوسى بويونتون وجيسيكا لانج وجنوارى جونس وراهنى جونز، وغيرهم .

ويدور مسلسل The Politician حول طالب فى مدرسة سانتا باربرا يدعى بايتون هوبارت الذى يقرر أن يقدم للترشح للرئاسة الذى كان يحلم القيام به منذ سن السابعة، لكن أولاً سيتعين عليه الانتقال إلى مشهد سياسي أكثر غدرا، وهو الانتقال إلى مدرسة القديس سيباستيان الثانوية.



لوسي بوينتون تخطف الانظار



لوسي بوينتون



في الكواليس قبل العرض

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من العرض الخاص لThe Politician (1)

من العرض الخاص

بطلي العمل



من العرض الخاص لThe Politician (4)