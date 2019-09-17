شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز ثانى النجوم تحقيقاً لـ 170 مليوناً فى دور العرض خلال 2019.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد النجم أحمد عز ثانى النجوم تحقيقاً لـ 170 مليوناً فى السينما خلال عام 2019، وذلك بعدما حقق النجم كريم عبد العزيز ذلك الرقم خلال نفس العام بفيلميه الأخيرين "نادى الرجال السرى و"الفيل الازرق 2"، الذى يعرض حاليا مقترباً من 100 مليون جنيه منذ عرضه، من تاليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز" .

أحمد عز حقق بفيلمه "الممر" الذى عرض فى شهر يونيو الماضى، ايرادات وصلت لـ 78 مليون جنيه فى شباك التذاكر، وشارك فى بطولته بجانب أحمد عز كل من أحمد رزق، أحمد صلاح حنسى، هند صبرى، أحمد فلوكس، محمد فراج، أسماء أبو اليزيد، وعدد كبير من النجوم، تأليف وإخراج شريف عرفة.

كما حقق عز رقماً قياسياً جديداً فى السينما بفيلمه "ولاد رزق 2" الذى يعرض حاليا فى السينمات محققا 92 مليون جنيه منذ طرحه، ويشارك فى بطولته مجموعة من النجوم وهم عمرو يوسف، أحمد الفيشاوى، كريم قاسم، أحمد داوود، ريم مصطفى، نسرين أمين، محمد ممدوح، وأخرون، تـأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان، وإنتاج سينرجى فيلمز ورو .

ومن المنتظر أن يسجل أحمد عز رقماً جديداً خلال فيلم "كيرة والجن" مع النجم كريم عبد العزيز، المقرر أن يبدأ تصويره الفترة المقبلة، من إخراج مروان حامد، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز.