"الفيل الأزرق 2" يقترب من 99 مليون جنيه فى شباك التذاكر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتربت إيرادات فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز، من الوصول إلى 99 مليون جنيه، بعدما حصد إيرادات أمس الاثنين وبلغت 212 ألف جنيه، تضاف إلى ما حققه الفيلم خلال 7 أسابيع عرض لتكون المحصلة الاجمالية 98 مليوناً و 812 ألف جنيه، حيث انطلق الفيلم فى دور العرض يوم 25 يوليو الماضى واستطاع تحقيق أعلى إيرادات فى تاريخ السينما المصرية.

ويضم "الفيل الأزرق 2" نفس فريق عمل الجزء الأول وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهرالفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز"، وإشراف عام أحمد بدوى.

وينافس فيلم "الفيل الأزرق 2" أربعة أفلام أخرى فى موسم عيد الأضحى السينما وهم "ولاد رزق 2" بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وإخراج طارق العريان، و"خيال مآتة" بطولة أحمد حلمى ومنة شلبى وإخراج خالد مرعى، و"الكنز 2" بطولة محمد رمضان ومحمد سعد وهند صبرى وأحمد رزق وروبى وأمينة خليل وهيثم أحمد زكى وإخراج شريف عرفة، و"انت حبيبى وبس" بطولة بوسى ومحمود الليثى ومحمد ثروت وصافيناز وإخراج أحمد البدرى.