شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى خاطر يحتفل بوصول متابعيه على انستجرام إلى 6 ملايين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان مصطفى خاطر مع جمهوره بوصول متابعيه على موقع انستجرام إلى 6 ملايين متابع موجها الشكرا لـ ٦ ملايين متابع قائلا: "واحد واحد.. بحبكوا جدا".





من ناحية أخرى يستعد خاطر لفيلم جديد من إخراج سامح عبد العزيز ويحمل عنوان "خالد بن الوليد"، ويشارك فى بطولته الفنان على ربيع والفنان كريم عفيفى والفنان محمد عبد الرحمن، ومن المقرر أن ينطلق التصوير بعد انتهاء التعاقدات مع باقى فريق العمل وانتهاء مخرج الفيلم من معاينه أماكن التصوير، والفيلم يقوم بكتابته كل من المؤلف أمين جمال ومحمد محرز.

كما يشارك مصطفى في فيلم "العارف" بطولة النجمين أحمد عز وأحمد فهمى، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز"، وتجمع المشاهد مصطفى خاطر وأحمد عز، حيث يظهر خاطر كضيف شرف يدعى "أسعد" ضمن أحداث الفيلم، ويعمل فى جهاز أمنى يتعاون مع عز ويساعده فى خطته، ويعد الفيلم أول تعاون بين عز وخاطر فى السينما.

مصطفى خاطر شارك فى السباق الرمضانى الماضى بمسلسل "طلقة حظ" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، بطولة أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، انعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس.