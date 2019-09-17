شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تشارك الفنان محمد عبده فى حفل العيد الوطنى السعودى الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك النجمة أنغام فى احتفالات اليوم الوطنى السعودى، والمقرر إقامتها خلال هذا الشهر ، ونشرت عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، بوستر الحفل مع النجم الكبير محمد عبده، يوم 22 سبتمبر الحالى .
وتحتفل المملكة العربية السعودية بيومها الوطني هذا العام عبر باقة من الفعاليات والاحتفالات غير المسبوقة، إذ يتجاوزعددها 50 فعالية .
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