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أنغام تشارك الفنان محمد عبده فى حفل العيد الوطنى السعودى الأحد المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك النجمة أنغام فى احتفالات اليوم الوطنى السعودى، والمقرر إقامتها خلال هذا الشهر ، ونشرت عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، بوستر الحفل مع  النجم الكبير محمد عبده، يوم 22 سبتمبر الحالى .

 

وتحتفل المملكة العربية بيومها الوطني هذا العام عبر باقة من الفعاليات والاحتفالات غير المسبوقة، إذ يتجاوزعددها 50 فعالية .

 

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