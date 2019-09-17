شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة يكشف لـ"الخليج 365" عن تفاصيل جديدة من ألبومه القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المطرب اللبناني الكبير راغب علامة تفاصيل كثيرة تخص البومه الجديد الذي يسارع الزمن للانتهاء منه قريبا وقال علامة لليوم السابع : ألبومي الجديد يتميز بالتنوع فى طريقة الغناء واللهجات المختلفة، حيث يضم أغانى باللهجة المصرية والخليجية واللبنانية.

وأضاف راغب : الألبوم أشبه بالكوكتيل، ويشمل العديد من الأحاسيس المختلفة، يشمل الأغنية الدرامية ذات الإيقاع الرومانسى وغيرها، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور عند طرحه.

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ومن ضمن أغانى ألبوم الجديد، أغنية بعنوان "ارتاح" باللهجة المصرية، وهى من كلمات محمد البوغة، وألحان محمود خيامي، وتوزيع طارق عبد الجابر، وهندسة صوتية هانى محروس، وأغنية " يالا"، من كلمات عماد الإربياري، ألحان محمود الخيامى وتوزيع طارق عبد الجابر، وجيتارات أحمد روكيت، باص جيتار أحمد رجب، وهندسة صوت هانى محروس.

وأحيا "راغب علامة"، حفلا غنائيا مؤخرا ضمن مهرجانات غوسطا في لبنان، وذلك بعد سلسلة من الحفلات الكثيرة التي أحياها هذا الصيف، والتي توزّعت ما بين أمريكا، وفرنسا، ومصر، ولبنان، وتونس. وقدم من خلاله عدد كبير من أغانيه وسط تفاعل كبيرمن جمهوره وبدأها "اللى باعنا"، و"مبهزرش"، و"تركينى لحالي"، و"نسينى الدنيا".

يذكر أن راغب علامة طرح مؤخراً أحدث أغنياته التى تحمل اسم "صدفة"عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وحققت نسبة مشاهدة عالية، ومن المتوقع أن تحقق الأغنية ردود أفعال إيجابية نظرًا لتألق راغب القوى فى أدائها، إلى جانب اختيار كلماتها وأسلوب لحنها وتوزيعها وفكرتها.