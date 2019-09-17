شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد. التريلر الأول لفيلم "الطيب والشرس واللعوب" قبل طرحه 2 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

طرح القائمون على فيلم "الطيب والشرس واللعوب" التريلر الأول للعمل المقرر طرحه 2 أكتوبر المقبل، من بطولة كل أحمد فتحي، مى كساب، محمد سلام، بيومى فؤاد، طارق الإبيارى، من إنتاج إيهاب السرجانى، سيناريو وحوار رأفت رضا وإخراج رامى رزق الله.

وتدور أحداث الفيلم حول 3 ممثلين كانوا نجوم شباك ولديهم جمهور ومتابعين خلال فترة التسعينيات، ولكن تدهور بهم الحال وأصبحوا بعيدا عن الأضواء لعدم طلبهم من قبل المنتجين والمخرجين فيقررون العودة من خلال إنتاجهم الخاص على نفقتهم الشخصية.

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ويجسد الفنان الكوميدى أحمد فتحى فى أحداث فيلم "الطيب والشرس واللعوب"، شخصية خلدون وشهرته "الشرس"، ويمتاز بالشهامة والجدعنة والكرم والطيبة .

قال فتحى، فى تصريحات سابقة له إن الفيلم يعد خطوة مهمة فى مشواره الفني، مشيرًا إلى أن الفيلم يطرح فكرة اجتماعية جديدة فى إطار كوميدى خالص.

وأضاف فتحى أن ظهوره فى الفيلم سيكون بشكل مختلف، حيث يقدم شخصية جديدة لم يقدمها من قبل، متمنيا أن يحقق الفيلم النجاح ويلاقى إعجاب الجمهور.

وأشار إلى أنه يجسد فى الفيلم شخصية فنان معروف لدى الجمهور بالأدوار الشريرة والشرسة، ولكن على المستوى الشخصى يمتاز بالشهامة والطيبة.