شاهد التريللر الرسمي لفيلم In the Shadow of the Moon لكليوباترا كولمان

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق القائمون علي فيلم " In the Shadow of the Moon " التريللرالرسمي للعمل، وقد وصلت مدته إلي دقيقتين و22 ثانية جمعت عدد من مشاهد العمل المقرر بدء عرضه في 27 سبتمبر الجاري . Advertisements الفيلم تدور أحداثه عام 1988 بمدينة فيلادلفيا الأمريكية، حيث يبدأ الضابط توماس لوكهارت (بويد هولبروك)، الذى يطمح لأن يصبح محققًا، بملاحقة قاتل متسلسل يظهر كل تسع سنوات، ولكن حين تبدأ جرائم القاتل تناقض كل تفسيرعلمى ممكن، وتصبح حياة توماس المهنية والعائلية وحتى سلامة عقله على وشك الدمار نتيجة هوسه باكتشاف الحقيقة. فيلم " In the Shadow of the Moon " يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم العالمين من أبرزهم بويد هولبروك، كليوباترا كولمان، بوكيم وودبين، رودى دارمالينجام، رايتشل كيلر، ومايكل كى هول وتأليف جريجورى ويدمان وجيفرى توك ، و العمل من اخراج جيم ميكل .

