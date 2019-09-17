مي كساب تكشف عن موعد طرح "الطيب والشرس واللعوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: كشفت الفنانة مي كساب عن موعد طرح فيلمها الجديد الذي يحمل اسم "الطيب والشرس واللعوب"، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". ونشرت مي كساب البوستر الدعائي للفيلم وكتبت: "2أكتوبر إن شاء الله بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي" فيلم "الطيب والشرس واللعوب" بطولة أحمد فتحي، مي كساب، بيومي فؤاد، محمد سلام، ومن إخراج رامي رزق الله.

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