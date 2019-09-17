في أحد ملاهي بيروت.. جوهرة تخوض تجربة التمثيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

تخوض الراقصة الروسية "إيكاترينا أندريفا"، الشهيرة بـ "جوهرة"، أولى تجاربها في التمثيل، بالمشاركة في فيلم "الفلوس" أمام الفنان تامر حسني، والمقرر طرحه قريبًا في دور العرض السينمائية.

وكشف بسام عبدالمنعم، مدير أعمال الراقصة الروسية "جوهرة" في تصريحات خاصة لمصراوي، "أن جوهرة تشارك في الفيلم كممثلة لأول مرة أمام النجم تامر حسني".

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وأوضح بسام: "جوهرة ستظهر في الفيلم كصاحبة ملهى ليلي كبير يقع فيه جزء كبير من أحداث الفيلم، كما ستشارك في الفيلم برقصة".

وتابع: "تم تصوير جزء كبير من مشاهد جوهرة في أحد الملاهي الليلة الكبيرة في بيروت".

"الفلوس" بطولة تامر حسني، وزينة، وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، ونانسي صلاح، ومحمد سلام، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.