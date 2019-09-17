أشرف عبدالغفور يكشف موعد عرض مسرحية "هولاكو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الفنان أشرف عبدالغفور، إنه بدأ بروفات مسرحية "هولاكو" منذ شهر، على مسرح جلال الشرقاوي.

وأكد النجم الكبير في تصريح خاصة لمصراوي، أن البروفات لا تقام على المسرح القومي بالعتبة، بسبب عرض مسرحية "المتفائل" حاليا بالمسرح.

وأشار إلى أن المسرحية يشارك بها عدد كبير من نجوم الفن، وبطلة العرض الفنانة عفاف شعيب، ومن المقرر عرض المسرحية في منتصف أكتوبر.

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وتابع: "كانت هناك العديد من الأمور التي أجلت عرض المسرحية أكثر من مرة، منها اعتذار بعض النجوم، أو عرض مسرحية أخرى، ولكن مع استقرار الأمور، قرر المخرج الكبير جلال الشرقاوي استكمالها وعرضها الشهر القادم".

وأوضح أن المسرحية عن نص غنائي للشاعر الكبير فاروق جويدة، وعرضها باللغة العربية الفصحى ليس أمرا صعبا، ولم يلجأ القائمين على العمل لتبسيط اللغة وجعلها بالعامية، فاللغة العربية واضحة ومفهومة ومعبرة بشكل أكبر.

وأضاف: "المسرحية تتعرض للزمن الذي دارت فيه الأحداث في القرن السابع الهجري، وتمزج بين الماضي والحاضر، وهي ليست مسرحية تاريخية بحتة".

مسرحية "هولاكو" بطولة أشرف عبدالغفور، عفاف شعيب، أيمن الشيوي، ومن تأليف فاروق جويدة، وإخراج جلال الشرقاوي.