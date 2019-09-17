حسام داغر: توقف مسلسل "فاتحة خير" بعد انسحاب المنتج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

كشف الفنان حسام داغر عن توقف مسلسل "فاتحة خير"، الذي كان من المقرر أن يشارك فيه بجانب عدد من النجوم من بينهم أميرة، فتحي، وعايدة رياض.

وقال "داغر"، في تصريحات لمصراوي: "لم يتم تصوير ولا مشهد حتى الأن من مشاهد المسلسل منذ لحظة إعلان المنتج عنه".

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وأضاف: "مشروع المسلسل توقف تمامًا، بسبب انسحاب المنتج، رغم أنه يعد هذا أول عمل له".

ولا أعتقد أن المشروع سيعود مرة أخرى، بسبب الأزمات الإنتاجية التي واجهت صناعه.

"فاتحة خير" كان من المقرر أن يشارك في بطولته محمود قابيل، وعايدة رياض وشريف خير الله وأحمد عبد الله محمود وأميرة فتحي، ومن تأليف مصطفي سالم.