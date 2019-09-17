أحمد عبدالباسط يتعاقد مع محمد الشرنوبي على "شريط 6"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: تعاقد المنتج أحمد عبدالباسط مع الفنان محمد الشرنوبي، على بطولة فيلم "شريط 6" ليكون ثان التعاقدات بعد الفنان خالد الصاوي. ويعقد عبدالباسط جلسات عمل مكثفة مع المخرج محمد سلامة، للانتهاء من باقي تحضيرات الفيلم الذي من المقرر انطلاق تصويره الأيام المقبلة. فيلم "شريط 6" بطولة خالد الصاوي ومحمد الشرنوبي وتأليف محمود حمدان وإنتاج فيلم أوف إيجيبت وإخراج محمد سلامة.

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