بالصور.. توقيع بروتوكول تعاون بين المعاصر التجريبي والهيئة العربية للمسرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وقع الدكتور سامح مهران رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي، بروتوكول تعاون مع الكاتب إسماعيل عبدالله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، ظهر اليوم، بالمجلس الأعلى للثقافة.

البروتوكول يدور حول إنشاء مشروع خزانة الذاكرة الذي تتبناه الهيئة، وتهدف من خلاله توثيق المهرجانات الهامة وتاريخ النشاط المسرحي بالوطن العربي.

ووجه دكتور سامح مهران رئيس المهرجان، الشكر للهيئة العربية مؤكدا أنها لم تدخر جهدا في دعم الحركة المسرحية والمهرجان التجريبي، مؤكدا أن الهيئة تكفلت بأجور كل المدربين الأجانب في الورش الموجودة بالمهرجان، متمنيا أن يستمر التعاون في الإدارة الجديدة.

وأضاف: "يمكن أن يثمر هذا التوثيق عن العشرات من رسائل الماجستير والدكتوراة، التي يمكن أن تعمل على نقد النقد، واكتشاف الكثير من الموضوعات الأكاديمية الغائبة عن المهرجان خلال الدورات الماضية".

وأضاف: "البروتوكول هو مكمل لاتفاقية التعاون بين الهيئة والمهرجان الموقعة منذ ثلاث سنوات، والتي أسفرت عن عدة ورش تدريبية في عدة مجالات مسرحية تمت خلال الدورة الحالية والماضية من عمر المهرجان، تحملت فيها الهيئة تذاكر سفر وأجور المدربين".

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بينما قال إسماعيل عبدالله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح: "إننا نعتز بهذه الفرصة وهذه الشراكة التي تأتي مع إحدى أهم النوافذ المسرحية، وهو المهرجان التجريبي والمعاصر، بعد أن قطعنا شوطا كبيرا من تطبيق استراتيجية الهيئة التي حاولت أن تبتعد عن التنظير واتجهت للواقع".

وتابع: "حتى نصل إلى هذا المشروع اليوم، بدأنا بتوثيق مهرجان الأردن المسرحي ثم مهرجان دمشق، كما انتهينا من توثيق أيام قرطاج المسرحي، ونعمل الآن على توثيق مهرجان الهواة الجزائري عبر ٥٢ دورة سابقة".

وأكمل: "هناك مشروع، آن الأوان لتوثيق تجربة المسرح المغربي منذ انطلاقه وحتى الآن ونعمل على هذا المشروع منذ ٦ أشهر".

وأكد المخرج عصام السيد المنسق العام للمهرجان، أن هذا البروتوكل يأتي كتكملة للبروتوكول الموقع بيننا في ٢٠١٦ وكان قائما على توصيات اجتماع وزراء الثقافة العرب في ٢٠١٥، والذي ينص على التعاون من خلال عدة مجالات مثل التسويق والتنمية المستدامة وغيرها.

وأضاف: "هذا البروتوكول جزء من مشروع تبنته الهيئة تحت مشروع خزانة الذاكرة، بدأ بتوثيق مهرجانات الأردن ثم مهرجان قرطاج، كما تم توثيق جزء من المسرح المصري، واليوم نتجه لتوثيق المهرجان التجريبي، والذي ترك أثرا عميقا على الحركة المسرحية المصرية، وهذا التوثيق لن يكون سريا بل سيطبع ورقيا وسينشر، وسوف يكون متاحا على الموقع الالكتروني".

حضر توقيع الاتفاقية الجديدة، المخرج عصام السيد المنسق العام للمهرجان التجريبي، ومن جانب الهيئة العربية للمسرح، حضر إسماعيل عبد الله الامين العام للهيئة، وغنام غنام مسئول الاعلام بها.