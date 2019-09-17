بالصور.. دينا عبد العزيز تهنئ شريف مدكور بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

حرصت الفنانة دنيا عبد العزيز على تهنئة صديقها الإعلامي شريف مدكور بمناسبة عيد ميلاده الـ47، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستحرام".

ونشرت دينا صورًا لها مع شريف مدكور من حفل عيد ميلاده الذي احتفل وسط عدد من أصدقائه، وعلقت على الصور قائلة: "عقبال سنين كتير حلوة شبه قلبك، كل سنة وأنت في وسطنا وفي قلبنا"

ونشر شريف مدكور مقطع فيديو لحفل عيد ميلاده، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وأمامه تورتة عليها ملاكم.

يذكر أن مدكور يتلقى العلاج الكيماوي من سرطان القولون بعد إجرائه جراحة لاستئصال الورم.